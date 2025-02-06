Мастер-класс по тактической медицине прошел для школьников в Балашихе

В школе № 8 прошли мастер-классы по тактической медицине и защите от радиационных, химических и биологических угроз. Это событие стало подготовкой к соревнованиям Балашихинской школьной лиги по военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которые стартуют 7 февраля.

Инструкторы Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского делились с учениками знаниями о том, как правильно осматривать пострадавшего, накладывать жгуты и повязки, а также проводить сердечно-легочную реанимацию и вызывать скорую помощь. В спортивном зале школы ребята состязались в быстроте надевания средств индивидуальной защиты.

Соревнования «Зарница 2.0» пройдут в двух направлениях: тактической медицине и радиационной, химической и биологической защите. Участие примут 34 образовательные организации Балашихи. Школьников разделят на два дивизиона: «Юг» и «Север». Каждая команда решит несколько теоретических и практических задач.