Мастер-класс по тайскому боксу провели в школе № 18 в Серпухове

Юным ученикам школы № 18 в Серпухове показали базовые элементы муай-тай. Занятие провели президент Федерации тайского бокса в Серпухове, чемпион мира, мастер спорта международного класса Дильшод Мирзаев и его воспитанница Василиса Киселева.

Перед мастер-классом школьники выполнили несколько упражнений на разминку. Затем вместе с преподавателями отработали основные приемы, освоили технику удара и защиты.

Тренировку посетили участник боевых действий, заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и депутат окружного Совета, директор школы № 18 Мария Арсеньева. Гости подчеркнули, что спорт объединяет людей, вырабатывает привычку вести здоровый образ жизни.

Отметим, что мастер-класс провели по инициативе Серпуховского отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Старший брат» и патриотической программы «Успех V единстве поколений».