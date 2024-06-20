Мастер-класс по сыроварению провели для предпринимателей из Мытищ

В Мытищах прошел мастер-класс для предпринимателей на сыроварне «Тивьерские луга». Мероприятие организованно центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На сыроварне используют молоко собственных ферм и адаптируют французские технологии к российским условиям и вкусам. Многие сорта сыров этого предприятия удостоены наград и признаны лауреатами престижных премий.

Генеральный директор сыроварни, Алексей Марчук, поделился историей развития производства, а также проблемами, с которыми сталкивается компания в настоящее время. Основная цель сыроварни — производство качественной продукции без использования химических добавок, что позволяет значительно сократить срок хранения продукции.

На мастер-классе участники узнали о различных сортах сыра, преимуществах перед конкурентами и способах отличить натуральный продукт от сыров с добавками. Теоретические знания были закреплены практической дегустацией и мастер-классом по изготовлению бурраты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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