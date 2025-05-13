Мастер-класс по стрельбе из лука провели для жителей Жуковского

Городской парк культуры и отдыха Жуковского превратился в арену для настоящих рыцарских баталий. Спортивная школа «Неясыть» организовала для всех желающих мастер-классы по современному мечевому бою и стрельбе из лука, позволив жителям прикоснуться к древним воинским искусствам и почувствовать себя героями средневековых легенд.

Организатор спортивной школы «Неясыть» Николай Ципилев рассказал, что основным направлением деятельности учреждения являются современные единоборства, стилизованные под средневековые сражения.

«Для старшего состава в школе преподают дополнительное направление подготовки — историческое фехтование стальным оружием и стрельба из лука. Преподаватели школы показали всем желающим специальные приемы боя, объяснили, как обращаться с оружием и научили правильной технике стрельбы», — поделился Николай Ципилев.

Помимо мастер-классов по мечевому бою и стрельбе из лука, в парке работали и другие тематические площадки, где проходили различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых.