Мастер-класс по созданию вязаных вещей для новорожденных прошел в Дубне

Клуб «28 петель», который помогает новорожденным, провел в Дубне первый публичный мастер-класс. Его участники вяжут теплые вещи для малышей, которые появились на свет раньше срока, и спасают им жизни.

Волонтеры изготавливают крохотные носочки, шапочки анатомической формы и игрушки. Вещи передают в перинатальные центры для выхаживания детей, которые весят от 500 до 2000 грамм.

«Когда видишь шапочку, созданную тобой, на мылыше, — это непередаваемые эмоции», — поделились участники клуба.

Мастер-класс прошел в парке «Набережная имени Дмитрия Менделеева».

«Мы первый раз вышли в город с мастер-классом. Стоило нам сесть вязать, дождь прекратился — это хороший знак», — рассказала руководитель клуба Мария Гарцева.

Собравшимся показали на занятии, как вязать пледы и игрушки, которые создают у новорожденных ощущение безопасности и комфорта. После мастер-класса к клубу «28 петель» присоединились еще около десяти человек. Сообщество работает в Дубне с 2023 года, с тех пор волонтеры помогли уже сотням детей.