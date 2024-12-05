Мастер-класс по созданию украшений провели для пенсионеров в Волоколамске
Участники клуба «Активное долголетие» в Волоколамске научились изготавливать украшения из ювелирной смолы. Мастер-класс провела Ася Зеленина.
Под руководством мастера пенсионеры создали брошь в форме кошки. Участники выбрали этот символ не случайно: кошка — символ защиты, и ее всегда первой впускают в дом после заселения.
Участники мастер-класса использовали сухоцветы и блестки. Ася Зеленина поделилась техниками и объяснила, как правильно смешивать компоненты, чтобы получить нужный результат.
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