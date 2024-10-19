Мастер-класс по созданию световозвращающих брелоков провели в Волоколамске

Автоинспекторы провели акцию ко Дню белой трости в Волоколамске. Они организовали мастер-класс для детей, на котором удалось изготовить более 100 световозвращающих брелоков для воспитанников местного Центра реабилитации слепых.

Организовали акцию сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения. Ее приурочили ко Дню людей с ограниченными возможностями здоровья, который традиционно отмечают 15 октября.

Дети поучаствовали в мастер-классе и своими руками сделали более 100 световозвращающих брелоков для подопечных филиала Всероссийского общества слепых. Также ребятам рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются незрячие пешеходы.

Воспитанники Волоколамского Центра реабилитации слепых, которым вручили изготовленные аксессуары, разместили их на сумках и верхней одежде.

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