Мастер-класс по созданию семейного древа прошел во Фрязине

Во Фрязинском лесопарке прошел необычный мастер-класс по созданию семейного древа, где юные участники проявили креативность, добавив к своим близким популярную игрушку лабубу. На одной из веточек семейного дерева, рядом с именами родителей, братьев, сестер и даже домашних питомцев, дети с радостью разместили этого модного персонажа.

Культорганизатор центра культуры и досуга «Факел» Виктория Полуляхова рассказала, что задачей детей было нарисовать ветку с листьями, на которых они указывали имена членов своей семьи. Неожиданно для всех лабубу, любимая многими игрушка, стала почетным «родственником» в одной из детских работ.

Результаты творчества юных участников можно увидеть на выставке в лесопарке: все работы размещены на стендах рядом со сценой, привлекая внимание посетителей своей оригинальностью.

Очаровательная эльфийка, созданная гонконгским художником Касингом Лунгом, покорила сердца детей и взрослых по всему миру. Игрушки лабубу, часто продающиеся в «слепых» коробках, стали настоящим трендом благодаря блогерам и знаменитостям, которые украшают ими сумки и рюкзаки. Популярность лабубу принесла основателю компании, выпускающей эти фигурки, место в списке богатейших людей Китая.

Мастер-класс во Фрязине не только подарил детям радость творчества, но и показал, как современные тренды могут гармонично вписаться в семейные ценности.