Мастер-класс по созданию панно прошел в доме культуры в Лобне

Творческое занятие по созданию объемного панно «Маленький принц» состоялось в Доме культуры «Красная Поляна» в Лобне. Участники мастер-класса работали над своими произведениями с интересом и энтузиазмом.

Организаторы мероприятия уверены, что такие акции помогают молодежи проявить креативность и развить художественные навыки, а также получить новые знания. Работы юных участников мастер-класса будут прекрасными подарками для друзей и родных и украшением дома.

В процессе создания панно дети также поговорили о повести Антуана де Сент-Экзюпери, обсудив героев и смысл знаменитого произведения.

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