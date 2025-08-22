Мастер-класс по созданию открыток прошел в МФЦ в Дмитрове

Сотрудники МФЦ «Дмитровский» провели мастер-класс по созданию открыток ко Дню государственного флага. Изделия украсили шарами в цветах российского триколора. Для гостей также организовали викторину на знание истории.

Сотрудники Дмитровской центральной библиотеки подготовили выставку. Посетители познакомились с литературными изданиями об истории становления российского триколора и его значении.

«Очень важно, чтобы наши дети с самого юного возраста понимали ценность государственных символов, знали их историю и испытывали гордость за свою страну. Проведение патриотических акций в МФЦ позволяет в неформальной обстановке донести до граждан всех возрастов, особенно до молодежи, идеи единства и национальной идентичности», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В течение дня заявителям дарили ленты-триколор и сувенирную продукцию, а самым маленьким посетителям наносили праздничный аквагрим.