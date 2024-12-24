Мастер-класс по созданию новогодних игрушек провели в Лосино-Петровском

«Мастерская деда Мороза» заработала в парке культуры и отдыха «Свердловский». Участники творческой лаборатории самого разного возраста воплощали в жизнь свои идеи для новогодних украшений.

Мастер-класс в избе деда Мороза организовали местное отделение «Единой России», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Подмосковья». Дети, их родители и бабушки под руководством опытного наставника делали необычные украшения для елки, используя ткани, бусы и другие материалы. В мастерской царила атмосфера радости и энтузиазма. Участники мероприятия изготовили настоящие произведения искусства для украшения своего дома к главному празднику года.

В завершение мастер-класса детям вручили сертификаты и значки «Помощника Деда Мороза», которыми ребята остались очень довольны.

Исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин отметил, что такое мероприятие дало всем желающим жителям городского округа возможность самим создать себе новогоднее настроение.