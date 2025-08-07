Мастер-класс по созданию макраме пройдет в Черноголовке

В наукограде 7 августа в 18:30 жителей и гостей ждет вечер, посвященный старинному искусству макраме. Арт-пространство «Восход» приглашает всех желающих на мастер-класс, где можно будет научиться создавать настенные украшения в этой технике.

Профессиональная художница Александра Алейникова поделится секретами узелкового плетения и поможет участникам занятия освоить базовые узлы, необходимые для создания интерьерного панно из нитей.

«Вы познакомитесь с техникой узелкового плетения из нитей, научитесь делать базовые узлы и создадите интерьерное панно. Это отличный способ расслабиться в конце рабочего дня, пообщаться и унести с собой красивое изделие», — сообщили организаторы.

В этот же день, 7 августа, в творческом пространстве «Восход» состоится еще одно мероприятие — встреча клуба любителей настольных игр.