Мастер-класс по созданию книг провели в детской больнице в Подольске

Организаторы заранее подготовили основы для книг, а юные пациенты раскрашивали рисунки и приклеивали их в качестве иллюстраций к текстам. Дети работали над известными сказками, в том числе над «Курочкой Рябой». По завершении мастер-класса готовые книги остались в больнице.

«Видеть, как глаза детей загораются во время творчества — бесценно. Сегодня ребята оживляли добрые истории, такие как „Курочка Ряба“, и вкладывали в процесс частичку своей души. Эти книжки останутся в больнице и обязательно принесут радость маленьким пациентам», — сказала волонтер «Подольского союза молодежи» Ангелина Зайцева.

Помимо творческого занятия, желающим детям сделали аквагрим. Также в медучреждение передали более 160 книг для маленьких жителей округа.