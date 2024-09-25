Мастер-класс по созданию фарфора провели для жителей Лосино-Петровского

Увлекательный мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству организовали в Лосино-Петровском. Под руководством опытного наставника все желающие смогли освоить этот интересный вид рукоделия.

Участники мероприятия, среди которых были люди разных возрастов, учились создавать из глины реалистичные копии цветов с детальной проработкой структуры по технике «холодный фарфор». К каждому из пришедших на занятие мастер подобрал индивидуальный подход. Результатом стали красивые цветы, которые затем могут стать основой для целого букета.

«Мы делаем людей счастливее, потому что творчество — это один из самых умиротворяющих путей к самореализации и гармонии с собой», — отметила куратор партийного проекта «Народное творчество» Елена Нестерова.

Мастер-класс стал очередным ярким событием в рамках реализации проекта «Народное творчество» партии «Единая Россия». Его целью является поддержка и развитие различных видов декоративно-прикладного творчества в округе.

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