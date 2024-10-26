Мастер-класс по современному танцу прошел в школе искусств в Электрогорске

Хореограф и художественный руководитель Центра культуры и искусств Василий Губочкин провел занятие по современному танцу в Павловском Посаде. Детям рассказали о базовых элементах и показали связки и комбинации.

Участников мастер-класса обучали импровизации. Им продемонстрировали элементы современного танца.

Ребята работали со спиралями, в партере, изучили несколько прыжков, свинговую комбинацию, позанимались в партнеринге. После все изученное они объединили в танцевальный этюд.

«Если безупречная техника и красота движений — это „тело“ танца, то эмоции — несомненно, его „душа“. Именно поэтому танцорам очень важно развивать в себе умение выражать свои эмоции», — отметил Василий Губочкин.

Дети, участвовавшие в занятии, отметили, что оно вдохновило их на новые открытия в хореографическом искусстве.

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