Мастер-класс по скетчингу ко Дню географа прошел в Дмитрове

В молодежном центре «Квартал» в Дмитрове бесплатно работают кружки и секции. Недавно ребята поучаствовали в мастер-классе ко Дню географа.

Скетчинг — искусство быстрых зарисовок. Это направление близко молодежи из-за динамики и самовыражения.

Участники вдохновились Днем географа. Они погрузились в мир путешествий и создали скетчи, посвященные этому событию. Ребята вооружились карандашами, маркерами и глиттерами и создали наброски планет, глобусов, компасных роз и океанов.

«Важно, чтобы у подростков были все возможности для развития. В молодежных центрах округа ребята не просто проводят время, а получают реальные навыки, находят единомышленников и воплощают свои творческие идеи в жизнь», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Занятия во всех молодежных центрах округа являются бесплатными. Все необходимые материалы предоставляются.