Мастер-класс по скейтбордингу прошел на фестивале уличной культуры в Лобне

Всероссийский фестиваль стрит-культуры и спорта «Уличная классика» прошел в Лобне ко Дню молодежи. Спортсмены и тренеры школы разумного экстрима «Равновесие» провели мастер-класс по скейтбордингу.
Участникам экстремального мастер-класса рассказали, зачем нужна защитная экипировка и как правильно пользоваться самокатом и скейтбордом. Занятие провели на площади у Ледового дворца в Лобне.
«Вы — наша энергия. Вы — наша сила. Вы — будущее нашего города. Вы — наши идеи! Только вперед! Мечтать, менять мир, с праздником вас!» — поздравила всех глава городского округа Лобня Анна Кротова.
В федеральном проекте «Уличная классика» участвуют крупные города России. Лобня присоединилась к программе этим летом.
Развитие уличной культуры — один из проектов городской администрации, который молодежь активно поддерживает. На этой неделе в Лобне начнут асфальтировать площадку для будущего скейт-парка, где можно будет собираться компанией, чтобы разучить новые трюки и провести время с пользой.