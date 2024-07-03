Мастер-класс по скейтбордингу прошел на фестивале уличной культуры в Лобне

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Всероссийский фестиваль стрит-культуры и спорта «Уличная классика» прошел в Лобне ко Дню молодежи. Спортсмены и тренеры школы разумного экстрима «Равновесие» провели мастер-класс по скейтбордингу.

Участникам экстремального мастер-класса рассказали, зачем нужна защитная экипировка и как правильно пользоваться самокатом и скейтбордом. Занятие провели на площади у Ледового дворца в Лобне.

«Вы — наша энергия. Вы — наша сила. Вы — будущее нашего города. Вы — наши идеи! Только вперед! Мечтать, менять мир, с праздником вас!» — поздравила всех глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В федеральном проекте «Уличная классика» участвуют крупные города России. Лобня присоединилась к программе этим летом.

Развитие уличной культуры — один из проектов городской администрации, который молодежь активно поддерживает. На этой неделе в Лобне начнут асфальтировать площадку для будущего скейт-парка, где можно будет собираться компанией, чтобы разучить новые трюки и провести время с пользой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Деменция Байдена и отсутствие перспектив. Демократов ждут тяжелые времена

Россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья

Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

«Гибнут тысячами». Как защитить домашнее животное от жары

Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте