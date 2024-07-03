Мастер-класс по скейтбордингу прошел на фестивале уличной культуры в Лобне

Всероссийский фестиваль стрит-культуры и спорта «Уличная классика» прошел в Лобне ко Дню молодежи. Спортсмены и тренеры школы разумного экстрима «Равновесие» провели мастер-класс по скейтбордингу.

Участникам экстремального мастер-класса рассказали, зачем нужна защитная экипировка и как правильно пользоваться самокатом и скейтбордом. Занятие провели на площади у Ледового дворца в Лобне.

«Вы — наша энергия. Вы — наша сила. Вы — будущее нашего города. Вы — наши идеи! Только вперед! Мечтать, менять мир, с праздником вас!» — поздравила всех глава городского округа Лобня Анна Кротова.