Мастер-класс по шитью прошел в клубе «Активное долголетие» в Богородском округе

Участники ногинского отделения «Активного долголетия» познакомились с новой техникой лоскутного шитья. В центре начались первые занятия творчества группы «Рукодельница» в технике «ляпочиха».

Отделение проекта «Активного долголетия» предложило участникам познакомиться с новой техникой лоскутного шитья. В центре начались первые занятия творчества группы «Рукодельница» в технике «ляпочиха». Это старинная русская техника лоскутного шитья, которая абсолютно не требует больших затрат, кроме ниток для сшивания. Непосредственно сам термин «ляпочиха» имеет свои корни в северных народах и в переводе с немецкого языка означает «лоскут ткани или кусочек тряпки».

При изготовлении изделий в данной технике развиваются такие навыки, как воображение, глазомер, аккуратность и мелкая моторика. Работа требует упорства и терпения, так как предполагает кропотливый процесс создания узора или картины. Мастерицы легко освоили навыки и в дружной компании изготовили коврики на стулья.

Напомним, что проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева пять лет назад. Для участников клубов регулярно проводят различные мероприятия.

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