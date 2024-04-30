Мастер-класс по шапочному бою прошел в Шатуре | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 13:43 Мастер-класс по шапочному бою прошел в Шатуре Телеканал «360»

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В Шатуре прошел увлекательный мастер-класс по шапочному бою. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимпийский» и собрало школьников, желающих испытать свою ловкость и хитрость в этой старинной русской забаве.

По правилам турнира, участники выходили на бой в шапках, а их задачей было снять головной убор с противника. Это требовало не только физической выносливости, но и стратегического мышления.

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«Задача непростая — нужно схватить шапку соперника, не потеряв свою. Бой продолжается до трех побед», — рассказал Дмитрий Карабутов, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва.

Мастер-класс вызвал огромный интерес у жителей города, и любой желающий мог попробовать свои силы в этой увлекательной игре. Организаторы планируют провести подобные мероприятия и в других округах Подмосковья, чтобы популяризировать шапочный бой среди различных возрастных групп и сохранить эту традицию для будущих поколений.

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