Мастер-класс по сап-серфингу проведут ко Дню физкультурника в Пушкино

В Пушкино пройдут мероприятия ко Дню физкультурника одновременно на четырех площадках. В парке Серебрянка проведут мастер-класс по сап-серфингу и заплыв на драконах.

Праздник пройдет под девизом «Парк! Спорт! Вперед!». Мероприятия проведут 10 августа в Пушкино, в городском парке в Ивантеевке, в Серебрянке и в Красноармейске.

В парке Серебрянка состоится забег «Пять верст», заплыв на драконах и мастер-класс по сап-серфингу. В Красноармейске — семейный мачт по футболу и турнир по пляжному волейболу. В Пушкино проведут акцию «10000 шагов», а в Ивантеевке — легкоатлетический забег с призами вокруг общественного пространства, а также организуют зону сдачи норм ГТО.

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