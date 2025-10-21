Мастер-класс по садоводству для «Активного доголетия» прошел в Котельниках

Участницы проекта «Активное долголетие» приняли участие в занятии по пересадке пряных трав из грунта в кашпо. Мастер-класс провели в своем садовом центре специалисты предприятия «Тепличный комбинат».

Среди членов проекта «Активное долголетие» есть садоводы, поэтому приглашение посетить теплицы всегда воспринимается с радостью и энтузиазмом. Под руководством опытных наставников «долголеты» освоили пересадку популярных кулинарных трав — тимьяна, розмарина, мяты и лаванды.

Участницы мероприятия не только приобрели практические навыки комнатного садоводства, но и познакомились с работой предприятия. Всего в «Тепличном комбинате» выращивается более 5 тысяч видов растений.

На мастер-классе также побывала глава городского округа Мария Галузо, которая пообщалась с участницами и отметила пользу садоводства для поддержания активного образа жизни и хорошего настроения.