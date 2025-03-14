Мастер-класс по рукоделию прошел в культурном центре в Электроуглях

Специальный мастер-класс по рукоделию для юных жителей провели в Центре культуры и искусств в города Электроугли. Такие занятия позволяют участникам сделать игрушки и даже элементы одежды.

Творчество и рукоделие не только развивают мелкую моторику, но и оказывают положительное влияние на речь и почерк, укрепляют память. Во время мастер-классов по рукоделию ребенок становится более усидчивым и терпеливым, он начинает ценить труд и порядок.

Занятия проходят в коллективе «Клубок». Здесь у ребят есть уникальная возможность раскрыть свой творческий потенциал, научиться новому и полезному навыку, обрести новых друзей. По словам руководителя клуба Елены Штопоровой, вязание не только дарит радость и умиротворение, но и помогает детям справляться со стрессом, повышает их уверенность в себе, развивает координацию движений, внимание. Занятия также улучшают психическое, физическое и эмоциональное самочувствие, способствуя гармоничному развитию личности. В коллективе «Клубок» участники вяжут не только игрушки, но и предметы одежды, создавая свой неповторимый дизайн.

Кружок вязания работает уже 13 лет. Активно выставляет свои работы на окружных и областных праздниках и фестивалях. Принимает участие и побеждает в различных всероссийских и международных конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества.