Мастер-класс по рукоделию прошел в клубе «Активное долголетие» в Нахабине

В преддверии Международного женского дня в центрах «Активное долголетие» городского округа Красногорск организованы праздничные мероприятия. Они приурочены к этому весеннему празднику и направлены на создание теплой и творческой атмосферы для участников программы.

Так, в поселке Нахабино участницы губернаторской программы приняли участие в мастер-классе по рукоделию. Под руководством Оксаны Михалко они создавали оригинальные брелоки в форме весенних цветов из мягкого фетра, а также собирали «корзины комплиментов». Это занятие не только позволило освоить новые навыки, но и подарило заряд положительных эмоций.

Посетительницы творческих занятий, представляющие серебряный возраст, с удовольствием осваивают новые техники, создают уникальные изделия ручной работы и общаются друг с другом в теплой и дружеской обстановке.

Напомним, что занятия по рукоделию проходят в центрах «Активное долголетие» в Красногорске на улице Заводская, 4 и Красногорском бульваре, 5, а также в Нахабине на улице Чкалова, 7.

Присоединиться к программе могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.