Мастер-класс по ручной лепке из глины провели для детей в Лосино-Петровском

Воспитанники детского сада «Белочка» в поселке Биокомбината познакомились с гончарным ремеслом. Они приняли участие в мастер-классе и изготовили кружки из глины.

Воспитанники групп «Сказка» и «Радуга» примерили профессию гончара на себя, познакомились с глиной и ее свойствами. Она посетили мастерскую и изготовили кружки.

«Занятие гончарным делом — это древнейшее ремесло. Очень важно познакомить детей с таким важным делом. Это развивает мелкую моторику, творчество и мышление. Ребята с большим удовольствием изготавливали новогодние чашки и проявили желание продолжить заниматься этим ремеслом. Итоги работы станут подарками родителям к Новому году», — рассказал воспитатель детского сада.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».