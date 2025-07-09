Мастер-класс по росписи пряников провели в роддоме в Подольске

В День семьи, любви и верности в Подольском роддоме провели мастер-класс для 15 будущих мам по росписи пряников. Сотрудник Сельского дома культуры «Молодежный» мастер Елена Чегринец поделилась с женщинами своими секретами.

Сельский дом культуры и родильный дом заключили соглашение о социальном партнерстве, поэтому специалисты «Молодежного» регулярно приезжают порадовать будущих мам разными мероприятиями.

Подольчанка Полина ожидает сына, на мастер-класс пришла с удовольствием. Она рассказала, что занятия творчеством поднимают настроение. Акушер-гинеколог Юрий Алехин отметил, что положительные эмоции беременным очень полезны. От тревожных мыслей их надо обязательно отвлекать, например, такими мастер-классами.

Кроме подобных мероприятий в Подольском роддоме регулярно проходят чаепития и лекции для будущих мам.