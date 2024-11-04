Мастер-класс по росписи по дереву провели в Серпухове

Мероприятия ко Дню народного единства проходят в Серпухове. Накануне для детей бойцов СВО провели мастер-класс по росписи по дереву.

Занятие прошло по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и Комитета семей воинов Отечества.

Детей обучали работать в графике, рассказали о цветах российского триколора, национальных костюмах и традициях страны. Также каждый смог изготовить памятную фигурку.

Мамы детей военнослужащих тем временем поговорили о мерах социальной поддержки с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Отметим, что провести подобные мероприятия хотят на территории всего Большого Серпухова. Сейчас их уже организовали в самом Серпухове, Протвине и поселке Пролетарский.

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