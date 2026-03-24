Мастер-класс по росписи яиц прошел в Серебряных Прудах

Программа мероприятий объединила в себе духовное просвещение, социальное служение и прикладное творчество. Центральным событием первой встречи стала беседа с благочинным Серебряно-Прудского округа протоиереем Владимиром Шубиным.

«В доверительной обстановке участники обсудили глубокий смысл Великого поста — времени не только ограничений, но и внутреннего преображения. Отец Владимир ответил на вопросы молодежи о том, как правильно подготовить свое сердце к празднику и в чем заключается истинная радость воскресения. Особое внимание на встрече уделили презентации нового волонтерского направления», — рассказали организаторы.

Кроме того, добровольцы узнали о специфике церковного служения: помощь в организации порядка во время многолюдных праздничных служб, участие в подготовке территории к Пасхальной ночи и социальная поддержка прихожан в повседневной жизни.

Подготовка коснулась и культурных традиций. Участники приступили к репетициям, разучив два знаковых пасхальных песнопения, которые станут музыкальным украшением праздничных встреч. Ярким финалом дня стал мастер-класс по росписи деревянных заготовок пасхальных яиц под руководством Екатерины Мироновой. Участники использовали технику точечной росписи и золотые акриловые контуры. Для придания работам особой торжественности сувениры украсили стразами.