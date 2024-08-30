Мастер-класс по росписи фарфора пройдет ко Дню города в Дмитрове

Сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» подготовили насыщенную программу в День города. Мероприятия начнутся в 11:00 на площадке выставочного комплекса.

Дмитрову исполнится 870 лет. Сотрудники музея подготовили творческие мастер-классы, костюмированную экскурсию и концерт. Например, участники научатся создавать живопись под руководством художника, узнают про этнографическую куклу на занятии «Травяная кукла» и смогут расписать фарфор.

Помимо этого, сотрудники музея познакомят жителей и гостей округа с экспозициями «Город мой, что сердцу дорог» и «Археологические открытия Подмосковья», а в 16:00 пройдет костюмированная экскурсия. Зрители узнают про жизнь дворян, купцов, ремесленников и крестьян Дмитровского уезда.

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