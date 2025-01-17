Мастер-класс по рисованию прошел в детском саду «Радуга» в Волоколамске

Мастер-класс по рисованию «Первая кисточка» организовали в детском саду «Радуга» в Волоколамске. Его провела мама одного из воспитанников Лилия Курочкина.

Мастер-класс прошел в рамках регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада» на тематической неделе «Взаимодействие с родителями». В нем приняли участие воспитанники подготовительной группы № 4.

Лилия Курочкина провела занятие и показала детям, какие существуют кисти и техники рисования. Она познакомила ребят с разнообразием красок и показала свои работы, что вызвало неподдельный интерес у дошкольников.

Мероприятие инициировали для того, чтобы привлечь родителей к образовательному процессу и заинтересовать детей видами художественного творчества.