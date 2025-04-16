Мастер-класс по рисованию пройдет во Фрязинском лесопарке 17 апреля

Специалисты Фрязинского лесопарка подготовили для посетителей развлекательную программу с учетом всех возрастов. Мероприятия направлены на укрепление здоровья и развитие творческих способностей.

В среду в 14:00 пройдет «Творческая мастерская». Посетители создадут уникальные поделки из природных и подручных материалов. Такие занятия развивают мелкую моторику и снимают стресс.

В четверг в 11:00 запланировано занятие в ИЗО-студии. Гости смогут запечатлеть живописные уголки лесопарка и создать абстрактные композиции под руководством художника. Все материалы предоставляются, а советы мастера помогут усовершенствовать технику.

В этот же день пройдет «Библиотечный калейдоскоп» в 14:00. Любители литературы будут читать вслух произведения классиков и современных авторов. Организаторы также проведут викторину. Мероприятие состоится в беседке.