23 ноября в ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске прошел мастер-класс по графике Александры Митюшкиной. Участники учились замечать выразительность простых природных форм и передавать ее на бумаге с помощью гелевых ручек.

Темой занятия стал камыш: изгибы стеблей, очертания листьев и разнообразие фактур. Под руководством Александры участники исследовали ритм природных линий, работали со светом и тенью, пробовали сочетать тонкие и плотные штрихи. Такой инструмент позволил создавать как легкие контуры, так и насыщенные участки рисунка. В ходе занятия ведущая объясняла, как с помощью контраста сделать изображение выразительнее и выстроить композицию. Участники могли экспериментировать, искать собственные решения и по-разному изображать один и тот же природный мотив.

Особое внимание уделили наблюдательности: привычные стебли и листья становились основой для самостоятельных графических работ. Каждый завершил встречу со своим рисунком и опытом, который сможет использовать в дальнейшем творчестве. Мастер-класс показал, что для знакомства с графикой достаточно простых материалов, внимательного взгляда и желания рисовать.