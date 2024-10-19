Мастер-класс по рисованию для участников «Активного долголетия» прошел в Дмитрове

Волонтеры-преподаватели провели мастер-класс по рисованию для активистов клуба «Активное долголетие» в Дмитрове. Пенсионеров учили работать с разными художественными материалами.

Занятие организовали преподаватели Дмитровской художественной школы Александра Никифорова, Елена Резникова и Юлия Нужнова. Мероприятие прошло в центральной библиотеке Дмитрова.

Такие мастер-классы помогают не только развивать творческие способности, но и находить новых друзей и единомышленников. Свои работы участники урока забрали с собой домой.

В ближайшее время пройдет еще ряд подобных творческих мероприятий, поэтому пенсионеров Дмитрова приглашают присоединиться к программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

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