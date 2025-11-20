Мастер-класс по рисованию для педагогов прошел в центре «Ровесник» в Истре

В центре «Ровесник» в Истре прошел мастер-класс по рисованию для педагогов, где Валентина Агуреева поделилась профессиональными секретами создания художественных работ. Участники не только получили новые знания, но и смогли сразу применить их на практике, создавая собственные картины.