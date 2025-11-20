Мастер-класс по рисованию для педагогов прошел в центре «Ровесник» в Истре
В центре «Ровесник» в Истре прошел мастер-класс по рисованию для педагогов, где Валентина Агуреева поделилась профессиональными секретами создания художественных работ. Участники не только получили новые знания, но и смогли сразу применить их на практике, создавая собственные картины.
Валентина Агуреева, педагог высшей квалификационной категории, продемонстрировала различные подходы к работе, показала примеры готовых работ и дала практические рекомендации по выбору материалов.
Особый акцент был сделан на методиках преподавания изобразительного искусства, которые педагоги смогут использовать в работе с учениками. По отзывам участников, мастер-класс предоставил ценные возможности для профессионального роста и стал источником вдохновения.
Организаторы отметили высокий уровень проведения мастер-класса и планируют сделать такие встречи регулярными.