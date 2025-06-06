Мастер-класс по рисованию для детей участников СВО прошел в Подольске

В Подольске дети участников спецоперации нарисовали портреты отцов в рамках акции «Мой папа — Герой!». Мероприятие провели в деревне Федюково при содействии Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Мастер-класс «Мой папа — Герой!» организовали в рамках патриотического проекта Ольги Пакулиной. Ребята под руководством опытных наставников создали портреты своих отцов.

«Даже самым сильным людям нужна поддержка — поддержка государства, общества и, конечно же, родных и близких. Сегодня дети рисуют своих отцов, своих героев. Эта любовь действительно вдохновляет и поддерживает. Когда есть такая поддержка, победа становится намного ближе. Мы уверены, что она обязательно будет за нами», — сказал руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.

Портреты отправят бойцам, чтобы они увидели, как дети продолжают расти и развиваться.

Акция прошла в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Лучшие работы отберут на выставку картин в обеих палатах Федерального Собрания Российской Федерации.