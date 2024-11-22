Мастер-класс по работе с тканью провели в Лосино-Петровском
В рамках партийного проекта «Народное творчество» в местном отделении партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский организовали и провели творческое мероприятие. Участники мастер-класса освоили уникальные техники работы с тканью.
Под руководством опытных мастеров собравшиеся создали оригинальные украшения с использованием техники «текстильная жатка», известной как «жмурение».
«Такие занятия необходимы не только для общения, но и прежде всего для поддержания мозговой активности, моторики рук, приобретения определенных умений и для разнообразия досуга», — рассказала участница мастер-класса.
По словам куратора местного партийного проекта «Народное творчество» Елены Нестеровой, творческая мастерская стала не только местом освоения новых навыков, но и пространством, где рождаются мечты и идеи.
«В каждом стежке, в каждом изгибе ткани заключена не только мастерство, но и душа творца. Искусство создания украшений — это не просто ремесло, это возможность выразить свои чувства и идеи, превратить обычное в необычное», — сказала она.
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