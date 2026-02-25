Мастер-класс по работе с гидравлическим инструментом провели спасатели в Жуковском

В День защитника Отечества городской парк культуры и отдыха Жуковского превратился в тренировочную базу экстренных служб. В рамках праздничной программы «Разрешите поздравить» сотрудники Жуковского аварийно-спасательного отряда организовали для жителей интерактив, позволивший каждому почувствовать себя героем.

Главным событием площадки стал мастер-класс по использованию гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Спасатели продемонстрировали в деле кусачки и расширители, которые в реальных условиях используются для деблокации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях или при разборе завалов.

Рядом с демонстрационной зоной расположился укомплектованный спасательный автомобиль. Посетители парка получили возможность заглянуть внутрь «тревожной» машины, изучить техническое вооружение и узнать предназначение многочисленных приборов.

Мероприятие носило не только развлекательный, но и профилактический характер. Общаясь с жителями, спасатели подробно рассказывали о буднях экстренной службы и напоминали о правилах безопасности. Особое внимание уделили поведению во время зимних прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.