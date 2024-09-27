Мастер-класс по работе с блогерами провели для учеников Инженерной школы в Дмитрове

Воспитанники Инженерной школы в Дмитрове встретились со специалистами по рекламе в интернете. Десятиклассники узнали много интересного о работе с блогерами и тонкостях цифрового маркетинга.

Спикер Екатерина Масяга объяснила школьникам, как создаются рекламные кампании с блогерами, лидерами мнений и знаменитостями для различных брендов, клиентами которых они являются. Для примера она привела проекты с известными медийными персонами — Джараховым, Стрекаловским, Минаевым, Миланой Некрасовой и многими другими.

Десятиклассники получили представление об инфлюенс-маркетинге. Он используется в социальных сетях, где продвижение товаров или услуг осуществляется в форме рекомендаций со стороны лидеров мнений — блогеров и знаменитостей с большой аудиторией.

Одна из учениц Инженерной школы после встречи призналась, что получила бесценный опыт, который открывает возможности для роста и развития, выбора профессии и построения своего будущего. «Каждый человек может сам выбирать интересное для него направление, возможности развития безграничны, и мы увидели это своими глазами», — отметила девушка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».