Мастер-класс по работе МФЦ провели для детей из семейных центров в Красногорске

В городском округе Красногорск прошел мастер-класс «Цифровизация в повседневной жизни», в котором приняли участие 40 воспитанников семейных центров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках мероприятия дети посетили МФЦ и получили возможность узнать, как работают специалисты учреждения, какие отделы существуют и какие услуги предоставляются. Особый интерес у ребят вызвали интерактивные игры, посвященные оформлению дубликата СНИЛС и определению цели визита в МФЦ.

Директор МФЦ в Красногорске Елена Фокеева подчеркнула, что электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современных детей, которые растут в мире гаджетов и не знают другого.

Подобные знания помогут детям успешно социализироваться и строить карьеру в будущем, так как цифровизация становится важным аспектом общественной деятельности. Участие в мастер-классах способствует лучшему пониманию работы государственных учреждений и обучению навыкам пользования электронными сервисами.

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