Мастер-класс по производству йогурта провели в техникуме в Волоколамске

Международный круглый стол по производству кисломолочных продуктов прошел в аграрном техникуме «Холмогорка». Опытом создания йогурта с волоколамскими студентами поделилась технолог из Сирии.

Гостья из сирийского Технологического университета Валаа Рашед рассказала участникам мероприятия о своем научном исследовании, которое посвящено производству йогурта с орегано и чесноком.

Студентам, которые обучаются в техникуме по специальности «Технология продуктов питания животного происхождения», тоже было чем поделиться с представительницей Сирии. Молодые люди показали свои разработки сметанных муссов с разнообразными добавками: розмарином, имбирем, черносливом, миндалем и бананом. Каждый из присутствующих мог попробовать и оценить представленные продукты.

Первый заместитель главы муниципалитета Анна Агапова и директор техникума Любовь Малахова отметили, что проведение таких встреч не только помогает развитию науки и сельского хозяйства, но и способствует укреплению международного сотрудничества.

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