Мастер-класс по программированию для детей провели в Богородском округе

10 июня для ребят в летнем пришкольном лагере дневного пребывания «Солнышко» Центра образования № 9 день выдался по-настоящему ярким и познавательным. Дети с головой окунулись в мир современных технологий благодаря увлекательным мастер-классам, которые провели для них гости из школы «Пиксель».

Маленькие инженеры и программисты смогли попробовать себя в роли создателей, работая с популярными образовательными платформами. Для тех, кто мечтает создавать свои собственные виртуальные миры, были организованы мастер-классы по созданию игр в Scratch.

Под руководством опытных наставников дети учились воплощать свои идеи в жизнь, разрабатывая персонажей, сценарии и правила игр. По словам наставников, это отличная возможность развить логическое мышление, креативность и получить первые навыки программирования в игровой форме.

День прошел на одном дыхании, оставив у ребят массу положительных эмоций и новых знаний.