Мастер-класс по приготовлению и сервировке блинов прошел в Одинцове

В Одинцовском округе состоялся мастер-класс по приготовлению и сервировке блинов, участниками которого стали представители «Активного долголетия» и серебряные волонтеры. Кулинарные посиделки приурочили к масленичной неделе.

Серебряный волонтер Наталья Романенко, участница клуба «Активное долголетие», поделилась с гостями своими любимыми рецептами. Помимо скандинавской ходьбы, рукоделия и помощи фронту, она увлекается выпечкой блинов с необычными начинками — например, с кальмаром и карамельными яблоками.

Участники мастер-класса освоили разные способы сервировки: классический конвертик, трубочки, рулеты и даже блины в форме розы. Чтобы сделать цветок, блин аккуратно заворачивают, а в центр помещают клубнику. За время встречи кулинары завернули десятки блинов, используя разнообразные начинки и посуду.

Все приготовленные угощения участники забрали домой, чтобы порадовать своих близких. В завершение встречи каждый получил подарок — брендированную кружку на память о блинном чаепитии.