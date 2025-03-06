Мастер-класс по приготовлению драников провели для школьников в Ногинске

Ученики восьмого класса Центра образования посетили производственные мастерские Ногинского колледжа. Они смогли попробовать себя в роли поваров и испечь картофельные оладьи.

Ногинский колледж реализует специальный проект профориентационной работы и взаимодействия со школами Богородского городского округа В этот раз производственную площадку учебного заведения посетили учащиеся восьмого класса Центра образования № 1. Наставники предложили гостям попробовать себя в роли студентов специальности «Поварское и кондитерское дело».

Студенты колледжа совместно с преподавателем Татьяной Уколовой научили школьников готовить драники — это нежные картофельные оладьи с румяной хрустящей корочкой, блюдо белорусской кухни, популярное также в русской, восточноевропейской кухнях. Название блюда происходит от старорусского «драть» в значении «тереть». Традиционно драники подаются горячими со сметаной или чесночным соусом.

Слушателям рассказали, как правильно чистить картофель, замешивать тесто и выпекать вкуснейшие драники. Ребята активно принимали участие в приготовлении. В завершении мероприятия все с удовольствием провели дегустацию приготовленного блюда, съев драники собственного приготовления со сметаной.