Мастер-класс по приготовлению бургеров провели для школьников в Богородском округе

В Центре образования «Богородский» состоялся увлекательный мастер-класс, на котором ученикам рассказали о правильном приготовлении бургеров. На занятии второклассники узнали не только о кулинарии, но и основах здорового питания.

Сначала детям объяснили важные правила гигиены и безопасности на кухне. Затем шеф-повар представила информацию о каждом ингредиенте, который использовался в процессе. Она подчеркнула, что свежие овощи не только делают бургер вкуснее, но и насыщают его витаминами и минералами, а качественное мясо является отличным источником белка, необходимого для роста детей.

После теоретической части началась практическая. Ребята с энтузиазмом взялись за дело: процесс приготовления оказался не только полезным, но и веселым. Дети активно общались, шутили и помогали друг другу, что создало приятную атмосферу. Все с нетерпением ждали окончания, чтобы попробовать свои кулинарные шедевры. Итогом стал вкусный результат, который порадовал всех участников.