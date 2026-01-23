Мастер-класс по приготовлению блинов провели для школьников в Ногинске

Учащиеся Центров образования № 21 и «Богородский» посетили ногинский колледж в рамках проекта по профориентации. Для них подготовили и провели вкусный мастер-класс.

Главным экзаменом стало приготовление блинов. Тема выбрана актуальная, поскольку менее чем через месяц Россия будет отмечать Масленицу.

Мастер-класс показал, что даже при точном соблюдении технологии важен человеческий фактор: ловкость рук, внимание к деталям и капелька творчества. Именно они превращают ремесло в искусство.

Также ребята старших классов приняли участие в профессиональных пробах, организованных Ногинским колледжем. Школьники смогли попробовать себя в роли будущих профессионалов в направлениях: слесарь, автомеханик, диспетчер, менеджер по туризму, программист.

Это мероприятие помогло учащимся лучше понять особенности каждой профессии и сделать осознанный выбор своего будущего пути.