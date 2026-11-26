Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Мастер-класс директора проекта Департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Ольги Головихиной состоится 28 ноября. Участников ждут в в зале № 6 Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО.

Мероприятие организуют МИЭП МГИМО и Клуб энергетического права. Тема встречи — особенности коммуникации в сфере энергетической дипломатии и права.

Гости узнают о механизмах взаимодействия корпорации с общественностью, а также об особенностях продвижения инновационных проектов на международных площадках. Мастер-класс позволит познакомиться с практическими аспектами коммуникационной деятельности одной из ведущих российских корпораций и обсудить актуальные вопросы энергетической дипломатии с экспертом.

Участники смогут задать вопросы спикеру и получить обратную связь по интересующим кейсам. Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают студентам и молодым специалистам лучше понять реальные процессы, происходящие в энергетическом секторе.

Отдельное внимание будет уделено разбору конкретных примеров из практики и анализу успешных коммуникационных стратегий.

Мастер-класс рассчитан на широкую аудиторию — от учащихся профильных программ до действующих сотрудников отрасли.