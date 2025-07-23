Мастер-класс по подготовке к сдаче норм ГТО прошел в Балашихе

В спортивном комплексе «Союз» города Балашиха состоялся мастер-класс, посвященный подготовке к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии приняли участие подростки, а также депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Антон Орешков.

Под руководством опытного тренера спортивного комплекса участники освоили технику выполнения ключевых упражнений комплекса ГТО, получили ценные рекомендации по тренировкам и смогли на практике попробовать свои силы в выполнении нормативов.

«Для молодежи важно заниматься спортом не просто для галочки, а ради собственного развития. Комплекс ГТО — это не только проверка физической силы, но и воспитание характера, умение преодолевать трудности и двигаться к поставленной цели», — отметил Антон Орешков.

Мастер-класс стал отличной возможностью для подростков познакомиться с требованиями комплекса ГТО, повысить мотивацию к занятиям спортом и сделать первые шаги на пути к достижению спортивных результатов. Подобные мероприятия способствуют развитию здорового образа жизни и формированию дисциплины у молодого поколения.