Мастер-класс по подбору парфюма прошел для участниц проекта «Богородская леди»

Проект «Богородская леди» в самом разгаре. Участницы уже освоили основы дефиле и позирования, постигли тонкости делового этикета, познали искусство макияжа и стиля.

Конкурсантки продолжают активно готовиться к финалу конкурса, постигая секреты красоты и стиля. На этот раз девушек познакомили с правилами парфюмерного этикета. Аромат может многое рассказать о настроении, характере и даже мировоззрении. Удачно подобранный парфюм — это невидимый аксессуар, который завершает образ и оставляет незабываемое впечатление.

В ходе мастер-класса девушкам рассказали, как подбирать индивидуальный аромат, оценили внешний вид каждой участницы. Кроме того, каждая конкурсантка принесла с собой свои любимые духи, а эксперт дала оценку образу в сочетании с парфюмом.

Напомним, что в начале февраля в округе стартовал второй поток социального проекта «Богородская леди». В течение полутора месяцев десять участниц от 13 до 16 лет пройдут обучение у профессионалов и наставников проекта.

В финале, который состоится в Московском областном театре драмы и комедии, определят ту девушку, которая будет с гордостью носить титул юной «Богородской леди».