Мастер-класс по пляжному бадминтону пройдет в Химках 22 июня

В парке Толстого в Химках 22 июня состоится мастер-класс по пляжному бадминтону для жителей и гостей города. Занятия проведут опытные тренеры и спортсмены Центра ракеточных видов спорта.

Участникам расскажут о специфике пляжного бадминтона, покажут основные приемы и обучат правильной технике владения ракеткой. Практическая часть позволит попробовать себя в игре и получить индивидуальные советы от профессионалов. Начало мероприятия запланировано на 10:00 на пляже парка Толстого.

Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что в городе регулярно проходят спортивные события. Такое тематическое занятие — отличный повод провести время с пользой, познакомиться с единомышленниками и зарядиться позитивом.

Отметим, что мастер-класс рассчитан на участников с любым уровнем подготовки и открыт для всех желающих.