Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для жителей Химок
Неравнодушные жители Химок приняли участие в плетении маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Встреча прошла в Доме культуры «Лунево».
Участие в мастер-классе приняли волонтеры, родные бойцов специальной военной операции, муниципальные депутаты и общественные деятели.
«Мы благодарны всем, кто не остается в стороне, кто помогает и вносит свой вклад в общее дело», — поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.
Рамки для плетения маскировочных сетей находятся на территории социально значимых объектов микрорайона, в том числе в Доме культуры «Лунево», в храме Покрова Пресвятой Богородицы, школе и детском саду. Жители местных деревень также могут плести сети в домашних условиях.
Напомним, что с начала специальной военной операции в Химках организовали более ста тематических мастер-классов. Жители изготавливали окопные свечи, сети многое другое.
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