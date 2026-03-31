Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Химках

В учебном заведении имени Матвеева в Химках 30 марта прошел практический мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Участники освоили базовые навыки и узнали, как такая помощь используется на практике.

Занятие прошло на базе школы № 8 и объединило учеников, педагогов и представителей общественности. Участникам показали технику плетения и объяснили, как правильно подбирать материалы и формировать структуру сети.

Особое внимание уделили значению подобной работы. Организаторы рассказали, какую роль такие изделия играют и почему важно поддерживать подобные инициативы.

«Важно, что такие инициативы объединяют людей разных возрастов и позволяют внести посильный вклад в общее дело. Особенно ценно, что к этому процессу активно подключается молодежь», — отметила Галина Болотова.

В школе подчеркнули, что подобная практика помогает развивать у учащихся чувство ответственности и уважение к труду. Работа в команде стала одним из ключевых элементов занятия.

«Для нас важно, чтобы учащиеся принимали участие в социально значимых проектах, учились взаимодействовать друг с другом и понимали ценность взаимопомощи», — сказала директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

В образовательном учреждении планируют продолжить такие занятия. Организаторы намерены расширить круг участников и привлечь к работе другие площадки округа.